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    İguana 'Abidin'e hassas operasyon

    Hüsnü Ümit AVCI/DHA
    12.05.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    ANKARA'da sağ arka bacağı kırılan 1 yaşındaki 'Abidin' isimli iguanasını tedavi ettirmek için hastane hastane dolaşan bir genç kız, iyi haberi Sivas’tan aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen 'Abidin', sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

    Keçiören'de oturan Aleyna Şevik'in (19), 'Abidin' isimli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki iguanası, evde kalorifer peteğinden atlayınca sağ arka bacağı kırıldı.

    ANKARA’DA SONUÇ ALAMADI SİVAS’A GÖTÜRDÜ

    Şevik, iguana Abidin'i kentteki çeşitli hayvan hastanelerine götürdü, ancak sonuç alamadı. Şevik, yaptığı araştırmanın ardından iguanasını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Abidin, Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Şen tarafından ameliyata alındı. İki saat süren operasyonla 'İntramedüller Çivileme' yöntemi ile kırık uçları birbirine sabitlendi. Abidin’i, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sahibine teslim edilerek Ankara'nın yolunu tuttu.

    İguana Abidine hassas operasyon

    'ZORLU BİR AMELİYATTI'

    Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. İlker Şen, “Hastamız iguana Abidin, bize Ankara'dan geldi. Femurg kemiğinde, yani arka bacağında kırık vardı. Uzun arayışlardan sonra hasta sahibi burada CÜ Hayvan Hastanesi'ni buldu ve bizimle irtibata geçti. Kendisine operasyonu yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsun o da Abidin'i çok seviyor. Ankara'dan otobüse binip kendisi buraya geldi. Ameliyatını gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir ameliyattı. Ama başarılı olduk. Her şey yolunda. İnşallah yaklaşık 1.5 aylık sürecin sonunda tam anlamıyla sağlığına kavuşmuş olacak. Abidin'in bacağına 'İntramedüller Çivileme' yöntemini kullandık. Çivi ile kırık uçlarını birbirine sabitleyip daha sonrasında da rutin dikişlerle kapattık. Son olarak bölgeyi steril bir şekilde opere ettikten sonra tekrardan bandajını alıp destekli bir bandaj uygulayacağız. Daha sonra seyrine göre tedaviyi yönlendireceğiz” dedi.

    'BACAĞINI SÜRÜKLEYİNCE FARK ETTİK'

    Aleyna Şevik ise veteriner hekim İlker Şen'e teşekkür ederek, "Abidin çok yaramaz. Peteğin üzerinden atlayıp gezinmek istedi. Atlayınca da bacağı kırıldı. Bacağını sürükleyince fark ettik. Ankara'da çeşitli hastanelere götürdük. Bir sonuç alamadık. En son Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne geldik. Hocamız sağ olsun Abidin'i sağlığına kavuşturdu" diye konuştu.

    İguana Abidine hassas operasyon

    Etiketler: tedavi , gündem
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