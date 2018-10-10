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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

İğrenç tehdit: İki kızına da tecavüz ederim

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İğrenç tehdit: İki kızına da tecavüz ederim

Aydın'da yaşayan Kezban A. kendisini döven S.A’dan boşanmak istedi. Bunun üzerine S.A, genç kadını, eski eşinden olan kızlarına tecavüz etmekle tehdit etti. Talihsiz kadın, yetkililerden yardım istedi.

Aydın'da yaşayan 32 yaşındaki Kezban A., 8 aylık evliliklerinde sudan bahanelerle birçok kez dayak yiyerek hastanelik oldu. Ancak Kezban A.'nın, eşinin son tehdidi adeta kanları dondurdu. Gözü dönmüş koca S.A. kendisinden boşanmak isteyen kadının eski eşinden olan kızları 12 yaşındaki C.E ile 8 yaşındaki Z.E'yi tecavüz etmekle tehdit etti. Yaşadığı işkencelere son vermek için evden ayrılan ve eşine boşanma davası açan Kezban A., sokakta bir kez daha eşinin hışmına uğradı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Genç kadınını psikopat kocanın elinden mahalle halkı kurtardı. Genç kadın, serbest kalan kocasından kurtulmak için sesini duyurmak istedi. Şiddet mağduru 2 kız çocuğu annesi Kezban A., yaşadığı acı günleri gözyaşlarıyla anlattı. Genç kadın, ikinci eşi olan S.A ile 8 ay önce birbirlerini severek evlendiklerini ancak eşinin daha sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendiğini kaydetti. Talihsiz kadın, "Evliliğimizin ilk günlerinde evimizde uyuşturucu alımında kullanılan malzemeleri buldum. Eşimin uyuşturucu kullandığını bilmiyordum. Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kıskançlık krizine girerek hayatı bana zindan etmeye başladı" dedi.

KIRMIZI ELBİSE DAYAĞI

Kezban A., kıskanç eşinin sudan bahanelerle kendisine uyguladığı şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirerek şunları söyledi:

"Fabrikada yeni işe başlamıştım. İşimi düşündüğümden uykumda, 'Bu paleti buraya koyacağız Özkan kardeş' demişim. Sen nasıl erkek ismini uykunda sayıklarsın diye bana ilk dayağını attı. Daha sonra kızlarımın tabletini çaldı. Tableti istediğim için de dayak yedim. İşe kırmızı gömlekle gittiğim, ruj sürdüğüm ve parfüm kullandığım için de dövdü. Artık dayanamıyordum. Kızlarımı babalarına bırakıp evi terk ettim ve boşanma davası açtım" diye konuştu. Evden ayrıldıktan sonra tehdit mesajları aldığını kaydeden Kezban A., "2 ay önce çay bahçesinde otururken yanıma gelip beni tekme tokat dövdü. Mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Geçen hafta sokakta tekrar karşıma çıktı. Bana vurmaya başladı. Çevredeki insanlar yetişip beni elinden zor aldı"

'İLLA ÖLMELİ MİYİM?'

Kezban A. kendisini öldüresiye döven eşinin hakim tarafından serbest bırakılmasına çok şaşırdığını ifade etti. Eşinin boşanma davasından vazgeçmesi için kendisini kızlarını tecavüz etmekle korkuttuğunu belirten Genç kadın, "Tutuklanması için illa ölmeli miyim? Attığı tehdit mesajlarında 'Her şeye hazırlıklı olun' diyor. Bu psikopattan kurtulmak istiyorum. Bana ve kızlarıma zarar gelmeden eşimin tutuklanmasını istiyorum. Beni ve kızlarımı kurtarın" diyerek yetkililerden yardım talebinde bulundu. (Yeni Asır)

Yaşadıkları korkunç! ‘Sürekli ensemde birisi varmış gibi hissediyorum’Aydın'ın İncirliova ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terketmesine rağmen her defasında kendisini bulup şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma tedbiri kararı aldırdığı, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşi Salih A.'nın (33) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kezban Çelik A. (31), "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.
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