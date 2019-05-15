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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
15.05.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

İğrenç olayı böyle anlattı

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İğrenç olayı böyle anlattı

KONYA'da baldızının 1'i kız, 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.S. (47), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben çocuklara yönelik böyle bir eylemde bulunmadım. Olay tarihlerinde çocukların ailesiyle küstük" dedi.

İlk olay 2011 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre o dönem 9 yaşında olan Ş.A., Ramazan ayında teyzesine kalmaya gitti. Ş.A.'nın aynı yatakta uyuduğu 2 kuzeni sahur vakti yemek için mutfağa gitti. Bu sırada odaya gelen Y.S., küçük kızın kalçasını elledi. Arkasını döndüğünde eniştesini gören Ş.A. korkuyla odadan çıkıp, mutfaktaki teyzesinin yanına gitti. 1 gün sonra da enişte, Ş.A.'nın bacağını elledi.  Küçük kızın tekme atarak, tepki gösterme üzerine Y.S. hızla odadan çıktı.

İkinci olay 2013 yılında meydana geldi. Teyzesinin oğlunun kına gecesine giden o dönem 13 yaşında olan H.A., kuzenleri ile birlikte yattığı sırada eniştesi Y.S. yanına gelmesini istedi.

Y.S., bir süre sonra H.A.'ya cinsel organına dokunmasını söyledi. 

YARGILAMA BAŞLANDI

2 kardeş, korktukları için uzun süre kimseye söyleyemedikleri istismar olayını 2018 yılında ablalarına anlattı. Abla da aileye söyledi. Yapılan şikayet üzerine Y.S. hakkında cinsel istismar suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan Y.S. ile mağdur çocuklar ve Y.S. tarafından cep telefonu ile cinsel içerikli mesajlar atılarak, rahatsız edildiğini ileri süren anne A.G. (44) katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.S., "Ş.'nin söylediği tarihte ben o aileyle küstüm, konuşmuyorduk. Böyle bir şey yapmadım. Mağdurlara yönelik cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİNCİ TACİZ 

Duruşmada eniştesi tarafından birer gün arayla 2 kez tacize uğradığını ileri süren Ş.A. ise şunları söyledi:

"2011 yılının Ramazan ayıydı. İki kuzenimle birlikte aynı yatakta yatıyordum. Kuzenlerim sahur için yataktan kalktıktan sonra yanıma eniştem gelmiş. Kalçama dokunan bir şey hissettim. Döndüğümde eniştem kalçamı elliyordu. Çok korktum. Hemen mutfağa teyzemin yanına gittim. Teyzem yemek hazırlıyordu. Bir gün sonra yine yanıma eniştem geldi. Bacaklarımı ellerken ona tekme attım. Korktuğum içi bunca yıl kimseye bir şey anlatamadım. Davacı ve şikayetçiyim." 

KINA GECESİ TACİZ

Kendisinin de uyurken istismara uğradığını belirten H.A. da "2013 yılında teyzemin oğlunun kına gecesine gittim. Kuzenlerimle birlikte yedi kişi aynı odada uyuyorduk. Bu sırada eniştem beni çağırarak, yanına gelmemi söyledi. Yanına gittikten bir süre sonra eniştem elimi kendi cinsel organının üzerine koydu. Aynı odanın içindeydik. Korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşma ertelendi.

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