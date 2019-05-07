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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)
07.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

İğrenç olayı anlattı! Yüreklerin ağza geldiği an...

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İğrenç olayı anlattı! Yüreklerin ağza geldiği an...

ADANA'da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren M.C. (15) adlı erkek çocuk, tarihi Taşköprü'ye çıkıp, intihara kalkıştı. Kendisine ailesinin inanmadığını, yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve durumu anlattığı okul yöneticileriyle de problemler yaşadığını öne sürerek kendisini Seyhan Nehri'ne bırakan M.C., kayıkçılar tarafından kurtarıldı.

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den vücudunu nehre doğru sallandıran M.C. adlı çocuğu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile müzakereci polisler M.C.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Çevrede kayıkçılık yapan bir grup da M.C.'nin nehre atlama ihtimaline karşın polis ekiplerinin yönlendirmesiyle köprü altına gizlendi.

Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten M.C. daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de M.C.'nin şikayeti hakkında çalışmayı sürdürdüklerini, bu olayın çözümünün intihar olmadığını dile getirdi. İstismara uğradığına ailesine inandıramadığını, ancak yaşadığı mahallede bu durumu herkesin bilerek kendisiyle dalga geçtiğini ileri süren M.C., konuyu anlattığı okul yöneticileriyle de problem yaşadığını, Faruk isimli öğretmeninin olay yerine gelmemesi halinde intihar edeceğini bildirdi. Müzakereci polisler de M.C.'nin şikayetleri hakkında ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

'ANNEM BANA DEĞİL, KARDEŞİNE İNANIYOR'

Polisin ikna çabalarına direnen M.C., "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep.

Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti" diye konuştu.

KAYIKÇILAR KURTARDI

Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Kıyıdaki bazı vatandaşlar kıyafetlerini çıkararak suya girmeye çalıştı.

Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen M.C.'yi kurtardı. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşlar, yaşananları an be an cep telefonlarıyla kaydetti.

Okul yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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