İğrenç olayda şok detay ortaya çıktı! Battaniye ile kaçırmaya çalışmışlar…

HAKKINDA müebbet hapis istemi ile dava açılan Vedat Tarhan geçen 8 Ağustos’ta ilk duruşmada tahlile edilmişti. Ailenin itirazı ve sosyal medyada oluşan tepki sonrası 16 Ağustos’ta Tarhan hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BATTANİYENİN HAREKET ETTİĞİNİ BEKÇİ FARK ETTİ

Tarhan’ın yakalanmasına yönelik tüm illere yazı gönderilirken 19 Ağustos gecesi ilginç bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Saat 01.00 sıralarında ekipler iki otomobili durdurdu. Art arda duran iki araçta kimlik kontrolleri yapıldı. İlk araçta yapılan kontrolden sonra ikinci araca geçildi. Bu araçtaki iki kadından kimlikleri alındı. Bu esnada, bir bekçi otomobilin arka kısmında bulunan battaniyenin hareket ettiğini fark etti. Polisler, durumu şüpheli gördü ve battaniyenin neden hareket ettiğini sordu. Araçtaki kişiler “Babamız çok hasta ve yaşlı. O yüzden üstünü açamayız. Kimliğini de vermeye gerek yok.”

MAHKEMENİN ARADIĞI KİŞİ YAKALANDI

Bu yanıt sonrası polis memuru bu kişinin kimliğini istedi. Yapılan kontrolde, battaniye sarılı kişinin mahkemenin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdiği belirlendi. Ekipler Tarhan’ı gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARAÇTAKİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ahmet Emre Yıldır’ın iki ablası Nur Aslı Kaynar ve Derya Gür olay ile ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, kimliği tespit edilecek kişilerin ‘Suçluyu kayırma suçu” işledikleri öne sürüldü.

İLK ARAÇTA OĞUL VE DAMADI İKİNCİ ARAÇTA EŞİ VE KIZI VARDI

Edinilen bilgilere göre ekiplerin durdukları araçların ilkinde Tarhan’ın oğlu T. Tarhan ile damadı E. A., ikinci araçta ise kızı E. A. ile eşi M. Tarhan’ın olduğu öğrenildi. Ahmet Emre Yıldır, yaşadıkları ile ilgili geçen 6 Mart’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın, soruşturmada bir gelişme olmaması nedeni ile bunalıma girdiği belirtilen Yıldır, 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

EVİNİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi adına dosyayı takip eden Av. Merve Uçanok konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sanık Vedat Tarhan daha önce de sabit ikametgahını satışa çıkarmıştı, fark edildiğini anladığında bu ilanı kaldırmıştı. Bunun üzerine yakalandığı gün bir battaniyenin altına saklanmış, kısaca kaçmaya ve saklanmaya teşebbüs etmiştir. Aracın içinde bulunan ailesi de o gün sanığın kaçmasına ve saklanmasına yardım etmişler. Tüm bunlar sanığın kaçtığı veya saklandığına yönelik kuvvetli şüphe oluşturuyor. Tutuklanmış olması adaletin tecellisi bakımından büyük önem arz ediyor. Ancak yargılama sürecinde sanığın tüm bu kaçma ve saklanmaya ilişkin eylemleri de göz önünde bulundurulmalı ve hak ettiği ceza verilmeli” dedi.

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