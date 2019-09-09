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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
09.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

İğrenç olayda şok detay ortaya çıktı! Battaniye ile kaçırmaya çalışmışlar…

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İğrenç olayda şok detay ortaya çıktı! Battaniye ile kaçırmaya çalışmışlar…

Üniversiteli Ahmet Emre Yıldır’a (23) 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Vedat Tarhan’ın, battaniyeye sarılarak kaçırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tarhan’ı battaniyeye sararak kaçırmaya çalışan aile üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HAKKINDA müebbet hapis istemi ile dava açılan Vedat Tarhan geçen 8 Ağustos’ta ilk duruşmada tahlile edilmişti. Ailenin itirazı ve sosyal medyada oluşan tepki sonrası 16 Ağustos’ta Tarhan hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BATTANİYENİN HAREKET ETTİĞİNİ BEKÇİ FARK ETTİ

Tarhan’ın yakalanmasına yönelik tüm illere yazı gönderilirken 19 Ağustos gecesi ilginç bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Saat 01.00 sıralarında ekipler iki otomobili durdurdu. Art arda duran iki araçta kimlik kontrolleri yapıldı. İlk araçta yapılan kontrolden sonra ikinci araca geçildi. Bu araçtaki iki kadından kimlikleri alındı. Bu esnada, bir bekçi otomobilin arka kısmında bulunan battaniyenin hareket ettiğini fark etti. Polisler, durumu şüpheli gördü ve battaniyenin neden hareket ettiğini sordu. Araçtaki kişiler “Babamız çok hasta ve yaşlı. O yüzden üstünü açamayız. Kimliğini de vermeye gerek yok.”

MAHKEMENİN ARADIĞI KİŞİ YAKALANDI

Bu yanıt sonrası polis memuru bu kişinin kimliğini istedi. Yapılan kontrolde, battaniye sarılı kişinin mahkemenin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdiği belirlendi. Ekipler Tarhan’ı gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARAÇTAKİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ahmet Emre Yıldır’ın iki ablası Nur Aslı Kaynar ve Derya Gür olay ile ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, kimliği tespit edilecek kişilerin ‘Suçluyu kayırma suçu” işledikleri öne sürüldü.

İLK ARAÇTA OĞUL VE DAMADI İKİNCİ ARAÇTA EŞİ VE KIZI VARDI

Edinilen bilgilere göre ekiplerin durdukları araçların ilkinde Tarhan’ın oğlu T. Tarhan ile damadı E. A., ikinci araçta ise kızı E. A. ile eşi M. Tarhan’ın olduğu öğrenildi. Ahmet Emre Yıldır, yaşadıkları ile ilgili geçen 6 Mart’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın, soruşturmada bir gelişme olmaması nedeni ile bunalıma girdiği belirtilen Yıldır, 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

EVİNİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi adına dosyayı takip eden Av. Merve Uçanok konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sanık Vedat Tarhan daha önce de sabit ikametgahını satışa çıkarmıştı, fark edildiğini anladığında bu ilanı kaldırmıştı. Bunun üzerine yakalandığı gün bir battaniyenin altına saklanmış, kısaca kaçmaya ve saklanmaya teşebbüs etmiştir. Aracın içinde bulunan ailesi de o gün sanığın kaçmasına ve saklanmasına yardım etmişler. Tüm bunlar sanığın kaçtığı veya saklandığına yönelik kuvvetli şüphe oluşturuyor. Tutuklanmış olması adaletin tecellisi bakımından büyük önem arz ediyor. Ancak yargılama sürecinde sanığın tüm bu kaçma ve saklanmaya ilişkin eylemleri de göz önünde bulundurulmalı ve hak ettiği ceza verilmeli” dedi.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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