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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
16.11.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

İğrenç olayda ceza belli oldu!

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İğrenç olayda ceza belli oldu!

ERZURUM’da, yaşları 7 ile 11 arasında değişen 3 kız çocuğunu alıkoyup, 1’ine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İsrafil İ. (42), ilk celsede ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından ’iyi hal’ indirimi uygulanmadan 39 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Suçlamaları reddeden İsrafil İ., mahkeme heyetine, "Böyle bir suçtan karşınıza çıkmak istemezdim. Dilim tutulmaktadır" dedi. 

Olay, haziran ayında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta tek başına oynayan İ.A.’nın (7) yanına yaklaşan İsrafil İ., kendisini babasının arkadaşı olarak tanıttı. "Evde biraz oyun oynayalım, sonra seni babana götürürüz" dediği İ.A.’nın elinden tutan İsrafil İ., yürüyeme başladı. Bu sırada İ.A.’ya akrabasının seslenmesi üzerine İsrafil İ., küçük kızın elini bırakarak, kaçtı. Olay üzerine İ.A.’nın annesi, Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, kızını kaçırmak isteyen kişiden şikayetçi oldu. 

POLİS MERKEZİNE SIĞININCA YAKAYI ELE VERDİ

Kimliğinin tespit edilmesi için hakkında soruşturma başlatılan İsrafil İ., olaydan 9 gün sonra bu kez sokakta oynayan N.D. (11) ve S.Ç.’nin (10) yanına gitti. İsrafil İ., şeker verme ve oyun oynama bahanesi ile kız çocuklarını evine götürdü. İsrafil İ., evine götürdüğü çocuklardan 1’ine cinsel istismarda bulundu. İsrafil İ.’nin evin kapısını kilitlemeye başladığını fark eden çocuklar, zemin kattaki balkondan inip, kaçmaya başladı. Çocukların bağrışması üzerine mahalleli, İsrafil İ.’yi "Bu evde sapık var" diye kovalamaya başladı. İsrafil İ., kendisini korumak için Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne girince yakayı ele verdi. İsrafil İ.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri, İ.A.’yı kaçırmak isteyenin de aynı kişi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İsrafil İ., sevk edildiği adliyede 25 Haziran’da çıkarıldığı 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

’ÇOCUKLARA KARŞI EYLEMİM OLMADI’

Eşinden boşanan, 3 çocuk babası İsrafil İ.’nin dün Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına başlandı. 3 çocuğa karşı herhangi bir eylemde bulunmadığını öne süren İsrafil İ., "Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmak istemezdim. Dilim tutulmaktadır. Mağdurlardan İ. ile yan yana yürüdüğümüz doğru. Kendisi o gün bisiklet sürüyordu. Benim çocuğum birkaç gün önce bisikletten düşmüştü. O gözümün önüne geldi. Bu nedenle İ.’yi ’Gel, elini yüzünü yıkayalım’ diyerek çeşmeye götürüyordum. N. ve S. ile evime gittim. Olay günü benden tavuk döner almak için para istediler. Ben de yanımda para olmadığı için onlarla birlikte evime gittim. 2’sine karşı da bir eylemim olmadı" diye konuştu.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada hazır bulunan mağdur kız çocuklarının da psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Yaşadıklarını tek tek anlatan çocuklar ve aileleri, İsrafil İ.’den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın, İ.A. ve S.Ç.’ye karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ eyleminden, N.D.’ye karşı ise ’hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ eylemlerinden cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan İsrafil İ., "Affınıza sığınıyorum, ben suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

İLK CELSEDE REKOR CEZA

Mahkeme heyeti, İsrafil İ.’yi N.D.’ye karşı işlediği ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığı 3 kız çocuğuna karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce çocukların her biri için 3’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin çocuklara karşı işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 6’şar yıla çıkardı. Eylemin cinsel amaçlı gerçekleştirildiğini belirten heyet, bu cezada da yarı oranda artırım yaparak, İsrafil İ.’ye 9’ar yıl olmak üzere 27 yıl hapis cezası verdi. ’İyi hal’ indirimi uygulanmadan toplam 39 yıl hapis cezasına mahkum edilen İsrafil İ.’nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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