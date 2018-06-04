İğrenç olay! Suçüstü yakalandılar

Çayırova’da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.’yü yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.