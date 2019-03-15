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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/ DHA
15.03.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

İğrenç olay ortaya çıktı! Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismar...

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İğrenç olay ortaya çıktı! Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismar...

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirilen 14 yaşındaki K.D.'nin babasının eve getirip, birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 

Sevgi Evi görevlilerinin ihbarı üzerine baba ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Küçük kıza pek çok kez cinsel istismarda bulundukları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, baba ile bir arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bozdoğan'da yaşayan ortaokul öğrencisi K.D., 23 gün okula gitmeyince öğretmenleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, küçük kızın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gidip, baba H.D. (60) ile görüştü. Alkol bağımlısı baba H.D. görevlilere kızına bakamadığını söyledi. Bunun üzerine K.D. geçen 20 Kasım günü, devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

ANNESİ ÖLDÜ, ABLALARI EVLENDİ

Annesi 4 yıl önce ölen, 3 ablası da evli olduğu için babasıyla kalan K.D.,şubat ayı sonunda ise Sevgi Evi'ndeki görevlilere, babasının evde birlikte alkol aldığı arkadaşları N. Ç. (60), Kemal Çulhaoğlu (65) ve Osman Doyran'ın (52) kendisine birçok kez cinsel istismar ile tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine baba ve 3 arkadaşı hakkında Aydın Cumuhriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Pedagog eşliğinde K.D.'nin ifadesine başvuruldu. Baba H.D. ve 3 arkadaşı, dün savcılığın talimatı doğrultusunda Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. 

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Çulhaoğlu ve Osman Doyran, küçük kıza nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı. K.D.'yi taciz ettiği belirtilen N.Ç. ile cinsel istismar ve taciz olaylarından haberi olmadığını öne süren baba H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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