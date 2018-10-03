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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
03.10.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

İğrenç olay halasına 'ne olur gidelim buradan' deyince ortaya çıktı

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İğrenç olay halasına 'ne olur gidelim buradan' deyince ortaya çıktı

MUŞ'ta, evlerinin bahçe duvarını yenilediği ailenin Ö.N.K. (12) isimli kızını taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan inşaat ustası S.K. (51) hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, taciz olayından kendilerine gelen ihbarla haberdar olduklarını ve talep edilmesi durumunda gerek çocuğa gerekse aileye her türlü psikolojik ve hukuki desteği vereceklerini söyledi.

Olay, yaklaşık 1 ay önce, Muş merkezde meydana geldi. Ö.N.K., yaz tatilini geçirmek için babası L.C.K. (59) ve halası F.G.B. (56) ile beraber İstanbul'dan memleketleri Muş'a geldi. L.C.K., burada kendisine ve kardeşlerine ait apartmanın bahçe duvarını yeniletmek için inşaat ustası S.K. ile anlaştı. Apartmanda çalışmaya başlayan S.K., iddiaya göre, işiyle meşgul olduğu sırada Ö.N.K.'nin bulunduğu odaya girip, perdeleri kapattı. S.K., çocuğun babası apartmanın başka yerindeyken, Ö.N.K.'yi elle taciz etti.

HALASINA 'NE OLUR GİDELİM BURADAN' DEMİŞ

Taciz olayı, Ö.N.K.'nin, halasına "Hala ne olur gidelim buradan, burada durmak istemiyorum" demesiyle ortaya çıktı. Ö.N.K., neler olduğunu soran halasına olayı anlattı. Baba ve halanın suç duyurusu üzerine gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame de Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. S.K. hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, davanın ilk duruşması, perşembe günü görülecek.

UCİM DAVAYI TAKİP EDECEK

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, taciz olayından kendilerine gelen ihbarla haberdar olduklarını ve talep edilmesi durumunda gerek çocuğa gerekse aileye her türlü psikolojik ve hukuki desteği vereceklerini söyledi. Özkan, "Çocuklar vatandır ve vatanın en hassas şekilde korunmaya ihtiyaçları vardır. Vatandaşlarımız, her türlü istismar durumunda bize internet sitemiz olan 'www.ucim.org.tr' adresinden ulaşabilir ve ihbarda bulunabilirler" dedi.

 

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