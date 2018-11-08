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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

İğrenç olay çöpe atılan mektupla ortaya çıktı

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İğrenç olay çöpe atılan mektupla ortaya çıktı

10 yıl öz babasının taciz ve istismarına maruz kalan geç kızın uğradığı zulüm annesinin çöpte bulduğu mektupla ortaya çıktı. Anne, kızına aşk mektubu yazan utanmaz babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık baba cezaevine konuldu.

Bir genç kız, 10 yıl öz babasının taciz ve istismarına maruz kaldı. Genç kız olayı kimselere anlatamazken utanmaz baba, sonunda kızına mektup bile yazdı. Genç kız ise mektubu parçalayıp çöpe attı. Ancak annesi çöpte bulduğu mektup parçalarını birleştirince, kızının yaşadığı zulüm ortaya çıktı. Genç kızın annesi ve amcaları olayın üstünü örtmedi, babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık baba cezaevine konuldu. Olay şöyle gelişti...

İLK TACİZ 15 YAŞINDA

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, henüz 15 yaşındaydı. Kardeşine hamile annesi doğum için hastanedeyken, o evde babasının cinsel tacizine maruz kaldı. Çocukken başlayan taciz ve istismar tam 10 yıl sürdü. Genç kız utancından durumu kimseye açıklayamadı.

ÖZ KIZINA AŞK MEKTUBU

Yıllar geçti, genç kız üniversiteyi bitirdi,, öğretmen oldu. Ancak babası tacizi bırakmadı. Öz kızına "aşk mektubu" yazdı, odasına bıraktı. Genç kız, utanç verici ifadelerle dolu mektubu yırtıp attı. Ancak annesi parçalanmış mektubu çöp kutusunda gördü, parçaları birleştirdi, on yıllık baba istismarı ortaya çıktı.

“KİMSE İLE ARKADAŞ OLAMIYORUM”

Annesi, amcaları ve babaannesi genç kıza sahip çıkıp, tacizci babayı karakola bildirdi. Genç kız yıllarca yaşadığı zulmü, karakolda anlattı. Genç kız, “Beni ilk tacizinde 15 yaşındaydım. 10 yıl sürdürdü. bu olaydan dolayı kimseyle arkadaş olamıyorum, kimseye güvenemiyorum. 16 yaşında intiharı denedim. Psikolojik tedavi gördüm. Bana bu durumları yaşatan babamdan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan tacizci baba,, mektuptaki o ifadeleri, kızına duygusal düşkünlüğünü göstermek için yazdığını öne sürdü. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, babayı “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.11.2018) 2
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