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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sefa KARAHASAN/DHA
01.09.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

İğrenç olay! Çocuklarını da kullanmıştı, İngiltere'ye iade edildi...

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İğrenç olay! Çocuklarını da kullanmıştı, İngiltere'ye iade edildi...

KKTC'de, internette erkeklerle para karşılığı görüntülü cinsel içerikli görüşmelerde bulunduğu ve bu sırada 16 aylık kızı ile 4 yaşındaki oğlunu da kullandığı iddiasıyla tutuklanan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little (28), İngiltere'ye iade edildi.

Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little, internette tanıştığı İngiltere'den erkeklerle sohbet etmeye başladı. Little, bir süre sonra görüntülü konuştuğu kişiye, kıyafetlerini çıkarıp vücudunun bir bölümünü teşhir etti ve "Eğer devamını istiyorsan hesabıma para yatırmalısın" dedi. Karşıdaki kişinin hesaba parayı yatırmasının ardından, Jodie Victoria Little kıyafetlerinin tamamını çıkarıp, sohbete devam etti. Little, bu sırada yanında bulunan 4 yaşındaki oğlunu ve 16 aylık kızını da kullanmaya başladı. Jodie Victoria Little oğlunun cinsel organını gösterirken, sohbet ettiği kişi bu görüntüleri kaydedip, polise şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren İngiliz polisi, IP adresinden kadının adresini tespit etti ve KKTC polisiyle bilgileri paylaştı.

Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan şüphelinin evine baskın yapan KKTC polisi, Little'ı yakaladı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, 'Mart ve haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığında cinsel içerikli görüşmeler yaptığını ve çocukları da bu dönemde istismar ettiğini' kabul etti. Ada'da 2015 yılından beri kaçak yaşadığı da belirlenen Jodie Victoria Little, 'namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunma' suçundan tutuklandı.

İNGİLİZ POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Yeniden mahkemeye çıkarılan Jodie Victoria Little, İngiltere'nin iade istediği üzerinden dün KKTC'den ihraç edildi. Ercan Havalimanı'ndan uçağa bindirilen Little, Londra'da İngiliz polisine teslim edildi. Little'ın, 'çocukları istismar' suçundan yargılanacağı öğrenildi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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