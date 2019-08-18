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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
18.08.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Kuaförde iğrenç olay! Cep telefonu mesajlarıyla ortaya çıktı

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Kuaförde iğrenç olay! Cep telefonu mesajlarıyla ortaya çıktı

ANTALYA’da, Z.Ö. (14) adlı kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü Hasan G. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde oturan S.D., 16 Ağustos’ta Demircikara Polis Merkezi’ne müracaat ederek, oturduğu binanın altında kadın kuaförü işleten Hasan G.’nin, kızı Z.Ö.’ye farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Anne S.D., polise verdiği ifadede, istismardan bir akrabasının bilgi vermesi üzerine haberdar olduğunu, durumu kızına sorduğunu ve conun da doğruladığını kaydetti.

Anne S.D.’nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) pedagog eşliğinde Z.Ö.’nün ifadesine başvurdu. Z.Ö. de ifadesinde, Hasan G.’nin kendisine farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, şikayetçi oldu.

CEP TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

Z.Ö.’nün cep telefonunda yapılan inceleme, Hasan G.’nin yazdığı cinsel içerikli mesajlar tespit edildi. Ayrıca Z.Ö.’nün jinekolojik muayenesinde, ilişki bulgusu belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise cinsel saldırı olayının gerçekleştiği belirtilen yerde yaptığı incelemede, bulduğu delilleri, DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

TUTUKLANDI

İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evli ve bir kız babası Hasan G.’yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hasan G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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