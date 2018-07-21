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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2018 - 06:53, Son Güncelleme:

İğrenç olay! Arkadaşı ortaya çıkardı...

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İğrenç olay! Arkadaşı ortaya çıkardı...

Evli ve 36 yaşındaki servis şoförü L. M. iddiaya göre sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel içerikli konuşmalar yaptı.  Karşısındaki kişinin buluşma yeri vermesi üzerine de Kartal'daki ormanlık alana gitti. Gittiğinde ise onu kalabalık bir grup ile sivil polisler bekliyordu. Arkadaşının açtığı sahte hesapla konuşma yaptığının farkında olmayan servis şoförü kalabalık tarafından darp edilince şikayetçi oldu. Olayla ilgili görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Servis şoförü 36 yaşındaki L. M.'ye iddiaya göre 18 Temmuz günü sabah saatlerinde facebook hesabına bir kadın arkadaşlık isteği gönderdi, isteği kabul eden adam konuşma yapmaya başladı.

Habertürk'ün haberine göre, karşıdaki kişinin 13 yaşında olduğunu söylemesine rağmen "Yaşının önemi yoktur fark etmez" diyerek gün boyunca cinsel içerikli görüşen L. M., telefon numarası istedi.

Karşı tarafın telefon numarası olmadığını söyleyip buluşma yeri vermesi üzerine L. M. akşam saatlerinde Kartal'daki ormanlık alana gitti. Olay yerinde sosyal medya üzerinden konuştuğu kişi yoktu ve sivil polisler kendisine kimlik gösterip yanına çağırdı. Daha sonra kalabalık bir grup .M.'ye saldırdı ve evli olan servis şoförü darp nedeniyle şikayetçi oldu.

ARKADAŞI SAHTE HESAPLA KONUŞTU

Olayla ilgili ifadesi alınan B.M.Ş., arkadaşı olan L.M.'nin küçük yaştaki çocuklara karşı cinsel zaafını bildiğini, herhangi birine zarar vermemesi için sahte facebook hesabı açarak onunla görüştüğünü söyledi. Yakalanması için de böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Olay yerinde çıkan kavga nedeniyle de L. M.'den şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

YARALAMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili savcılığa bilgi verilirken, mağdur çocuk veya kadın olmadığından taraflar hakkında sadece "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE

Yaşananların ardından olay yerindeki görüntüler de internete düştü. Görüntülerde "Pişmanım ağabey. Hata yaptım. Herkes hata yapar. Cahillik yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diyen L.M.'nin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor. Kalabalığın "12 yaşındaki çocuk o. Sen evlisin" diyerek de tepki gösterdiği görüntülere yansıyor. Görüntülerde L. M.'nin bir ilkokulun servis şoförlüğünü yaptığı belirtiliyor.

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