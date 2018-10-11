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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

İğrenç ifadeler: Döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler

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İğrenç ifadeler: Döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler

ERZURUM’da yol kenarında bekleyen N.V. (45) adlı kadını zorla araçlarına bindirerek götürdükleri dağlık alanda tecavüz ettikten sonra 900 TL’sini yağmaladıkları iddia adilen A.K. (23) ile N.B.’nin (29) 43’er yıl 6’şar aya kadar hapsi istendi. İfadesi alınan N.V., "Bu kişiler kamyonetle önümde durdu. İlişki tekliflerini kabul etmedim. Araçla birkaç tur attıktan sonra yanıma geldiler. Zorla beni arkadan kucaklayarak aracın içine attılar. Dağ Mahallesi’nde ’zirve’ diye bilinen yere götürdüler. Burada beni döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler" dedi.

Olay, Eylül ayında merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 7 Eylül günü saat 23.30’da 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi, Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesi üzerindeki DSİ binası önünde bir kadının iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını ihbar etti. Olay yerine giden ekipler, kadının izine rastlayamazken, 35 dakika sonra 155’i arayan N.V., kaçırıldıktan sona kendisine tecavüz edildiğini öne sürerek yardım istedi. N.V.’nin verdiği adrese giderek kadını alan polisler, Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği’ne getirerek ifadesine başvurdu. Plakadan kamyonetin sahibi A.K. ve yanındaki arkadaşı N.B.’ye ulaşan polisler, iki kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen N.V. için de hastaneden rapor alındı.

İfadesi alınan N.V., "Bu kişiler kamyonetle önümde durdu. İlişki tekliflerini kabul etmedim. Araçla birkaç tur attıktan sonra yanıma geldiler. Zorla beni arkadan kucaklayarak aracın içine attılar. Dağ Mahallesi’nde ’zirve’ diye bilinen yere götürdüler. Burada beni döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler. Koynumda cüzdan içerisindeki 800-900 liramı da zorla alarak gittiler. Beni kaçırdıkları ilk olay yerinde ayakkabımın tekini düşürdüm. İkisinden de şikayetçiyim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.K. ve N.B., N.V. ile rızası ile para karşılığında birlikte olduklarını öne sürdüler. İki arkadaş, 8 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, N.V.’nin ifadesinde belirttiği ayakkabı kaçırıldığı bölgede bulundu. Polis ihbar hattını arayan kişinin, DSİ güvenlik görevlisini de tanık olarak dinleyen savcılık, N.V.’nin anlattıklarını doğrular nitelikte bilgiler elde etti. Olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde de N.V.’nin kaçırıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı Mustafa Kızılateş, A.K. ve N.B.’nin ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18’er, ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıl 6’şar aya, ’birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan da 10’ar yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İki kişinin yargılanmasına başlanacak.

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