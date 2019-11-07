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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/DHA
07.11.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

İğrenç iddialardan gözaltına alındı! Halısı itiraf ettirdi...

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İğrenç iddialardan gözaltına alındı! Halısı itiraf ettirdi...

SAMSUN'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı belirlenen B.M. (27), polis tarafından yakalandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, görüntülerdeki halının, evindeki halı olduğu ortaya çıkınca suçunu itiraf etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri, sosyal medya hesabından çocuklar ile kendisine ait müstehcen videolar paylaşan şüpheliyi tespit etti. B.M. olduğu belirlenen şüpheli, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

HALI İSPATLADI, SUÇU İTİRAF ETTİ

Şüpheli, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak polis, şüphelinin yayınladığı videolardaki halının, evindeki halı olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine suçunu itiraf eden B.M., "Sadece hayali olarak bunları düşünüyor ve izliyorum. Gerçek hayatta kimseye karşı bir sapkınlığım yoktur. Hesabın bana ait olduğunu kabul ediyorum" dedi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İğrenç iddialardan gözaltına alındı Halısı itiraf ettirdi...


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