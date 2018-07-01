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    İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı... Vatandaşları vali sakinleştirdi

    DHA
    01.07.2018 - 18:24 | Son Güncelleme:

    Kayseri’de 5 yaşındaki erkek çocuğuna binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi’nde meydana geldi.

    Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.’den şüphelenerek, emniyete haber verdi.

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi’de, kışın ise İstanbul’da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

    İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı... Vatandaşları vali sakinleştirdi

    VATANDAŞLARI VALİ SAKİNLEŞTİRDİ

    Bu sırada olayı öğrenen Develili yüzlerce vatandaş adliye önüne akın etti. "İdam isteriz" sloganları atan kalabalık grup adliye binasına girmek istedi. Olay yerine geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri vatandaşların adliye binasına girmesini engelledi.

    İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı... Vatandaşları vali sakinleştirdi

    Olay yerine gelen Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlara seslenen Vali Kamçı, "Lütfen sakin olun. İstismar zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için olayı takipçisi olacağıma söz veriyorum. Sizlerde artık lütfen sakinleşin" dedi. Cinsel istismar zanlısı Hüseyin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

     

    Kan donduran olay! 5 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıKayseri’de 5 yaşındaki erkek çocuğuna binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.’den şüphelenerek, emniyete haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi’de, kışın ise İstanbul’da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayı duyulmasının ardından birçok kişi, emniyet binasının önüne gelip, ’İdam isteriz’ sloganları attı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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    Etiketler: Kayseri , çocuk istismarı , polis operasyonu , son dakika , haberler
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