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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA, (DHA)
21.02.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

İğrenç iddia... Geniş güvenlik önlemleri alındı: 7 gözaltı

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İğrenç iddia... Geniş güvenlik önlemleri alındı: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın, çocuğun cinsel istismarı bir yakınına anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

Ceylanpınar'da adı açıklanmayan kız çocuğu, ilçede yaşayan bir yakınına kendisine aralarında memur ve esnafların da bulunduğu bazı kişilerin istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğunun yakını olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı iddia edilen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Olayın duyulması ihtimaline karşı polis şüphelilerin götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü ile adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, cinsel istismara maruz kalan kız çocuğunun ise sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

 

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