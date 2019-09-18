İğrenç iddia! 5 yaşındaki kız, babaannesine anlatınca ortaya çıktı
İzmit'te 5 yaşındaki kız çocuğu, ziyaretine gelen babaannesine üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Annesi kızının yalan söylediğini ileri sürerken, polis üvey babayı arıyor.
İddiaya göre 5 yaşındaki G.A. önceki gün kendilerini ziyarete gelen babaannesi S.A.’ya üvey babası U.Ö.G.’nin (29) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Torunun söyledikleri karşısında şoka giren babaanne hemen polise gidip şikayetçi oldu.
Küçük kızın pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. İfadesine başvurulan anne C.G.(27) ise kızının zaman zaman yalan söylediğini öne sürerek, ikinci eşi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis üvey baba U.Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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