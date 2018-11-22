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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
22.11.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

İğrenç haber! Eşine ve 18 yaşındaki kızına...

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İğrenç haber! Eşine ve 18 yaşındaki kızına...

BOLU’da, 3 yıldır eşine cinsel saldırıda, şu an 18 yaşında olan kızına ise cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.M. (47), gözaltına alındı.

Bolu’da M.M., dün kızı M.M.’yi de yanına alarak Cumhuriyet Savcılığı’na gidip, belediyeye bağlı taşeron bir firmada şoförlük yapan 20 yıllık eşi C.M.’den şikayetçi oldu. Anne ve kızı savcılıktaki ifadelerinde, C.M.’nin kendilerine ters ilişki yoluyla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. İfadelerde ayrıca C.M.’nin annesinin önünde kızına cinsel istismarda bulunduğu, maaşlarını aldıkları kartlarına da el koyduğu iddiaları yer aldı.

Şikayet üzerine C.M. için yakalama kararı çıkarıldı. Aşağısoku Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınan C.M. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu.

İfadesinde suçlamaları reddeden C.M., "Eşimle ailevi nedenlerden dolayı kavga etmişliğimiz olmuştur. Ancak son yıllarda kendisine asla kavga amaçlı fiziki müdahalem olmamıştır. 2 çocuğuma da bugüne kadar kızmışımdır. Ama hiçbir şekilde darp etme olayı yaşanmamıştır. Ben nikahlı olan eşimle herkes gibi normal yollarla ilişkiye girerim. Hiçbir zaman zorla ve tehditle ilişkiye girmedim. Öz kızıma da hiçbir şekilde cinsel istismarda bulunmadım. Bu çok çirkin bir suçlama. Kendisi 15 yaşına kadar benimle yatardı ama bu yaştan sonra hiç yanımda yatmadı. Cinsel içerikli film merakım olduğu doğrudur. Boş kaldığım her vakitte bu tarz filmler izlerim. Evde hiç izlemedim. Eşime ve çocuklarıma da bu tarz görüntüler hiç izletmedim. Ben kızımın annesinin yönlendirmeleriyle şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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