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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ (İHA)
01.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İğrenç detaylar ortaya çıktı! ‘Muhabbet evi’nde şantaj…

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İğrenç detaylar ortaya çıktı! ‘Muhabbet evi’nde şantaj…

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kurdukları 'muhabbet evi' adı altında erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini iddiası ile tutuklu yargılanan 2’si kadın 4 sanığa ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verildi.

Yahyalı’da Nisan 2019’da yapılan operasyonda yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.’nin bahçeli bir evde kurdukları ‘muhabbet evi’nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü. Şüphelilerin 11 Nisan 2019’da mağdur N.T.’nin evde uygunsuz fotoğrafını çektikleri, bin 300 TL parasını aldıkları, senet imzalattırdıkları ve nüfus cüzdanını aldıkları iddia edildi. Bu olayda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.Ç, A.A.,M.Y, M.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.Y. ile M.S. ve kadınlar B.Ç. ile A.A. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu kadın sanık A.A. “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi bizden önce şikayetçi olmadığını, hiçbir şekilde para, kimlik gibi şeyler almadığımızı söyledi, sonra avukatı aracılığı ile şikayetçi olmuş. Hiçbirimiz o mağdurdan hiçbir şey almadık, kendisini de tanımıyorum, evime mobilya tamiri için geldi, biz de öyle gördük, ben devlet hastanesinde çalışıyorum, o paraya da ihtiyacım yok, 6 aydır suçsuz yere içerideyim” diye konuştu. Tutuklu kadın sanık B.Ç. de “Biz devlet hastanesinde memuruz, ne kimliğine ne de parasına ihtiyacımız yok, burada bulunmaktan dolayı çok pişmanım. Biz hiçbir suç işlemedik” dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar B.Ç, A.A.,M.Y. ve M.S.’ye ayrı ayrı ‘yağma’ suçundan 12 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan ise 3 yıl olmak üzere, 4 sanığa 21’er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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