İğrenç aileye ceza yağdı

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda A.Ş.’nin iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.’den olduğu tespit edildi.



DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Olayın ardından A.Ş., devlet koruması altına alındı.



Duruşmada, anne G.Ş. sadece eşinden ve kayınbiraderinden şikâyetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, baba O.Ş. ve amca M.Ş.’ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30’ar yıl, ağabey A.Ş.´ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.



Tutuklu sanık A.Ş., cezaevinde kaldığı süre ve yaşının 18'den küçük olması nedeniyle tahliye edildi.