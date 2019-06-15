İğrenç adama 27 yıl

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİğrenç adama 27 yıl
GeriGündem İğrenç adama 27 yıl
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İğrenç adama 27 yıl

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
İğrenç adama 27 yıl

YALOVA’da 26 senedir evli olduğu eşine fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan, eşini zorla swinger’a (eş değiştirme) götüren ve 12 yaşındaki kızını istismar eden E.U.’nun yargılandığı davada karar çıktı.

16 yaşındaki oğlunu da evden atarak hapse düşmesine sebep olan E.U.’nun eşi Z.U. iki kez sığınma evine gitmiş ancak burada da kocasından kurtulamamıştı. Anne Z.U. son olarak kızının babası tarafından istismar edildiğini öğrendiğinde dava açmıştı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen duruşmada sanık E.U.’ya 27 yıl 13 ay hapis cezası verildi. 

İĞRENÇ ADAM DAVASI...

Karısına 26 yıl şiddet uyguladı... Zorla eş değiştirmeye götürdü... 16 yaşındaki oğlunu hapse düşürdü... 12 yaşındaki kızını istismar etti

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Z.U., 20 yaşında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra eşi E.U.’dan şiddet görmeye başladı. Sadece kendisi değil, 4 çocuğu da defalarca ağır şiddete maruz kaldı. Z.U. şiddetin nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Evlendikten sonra ailemle görüşmemi istemedi. 2 sene kayınvalidemlerle oturduk. Sedef hastası oldum üzüntüden. Belediyede işçiydi. Öfke kontrol problemi vardı. Sürekli dayak atardı. Galatasaray berabere kalsa ailece dayak yer, sokağa atılırdık. Annem 2003’te vefat etti ve her şey tepetaklak oldu. Annemden çekinirdi.”

KORKUDAN AYRILAMADIM

Z.U.’nun evliliğinde yaşadığı problemler sadece şiddet değildi. Eşi E.U.’nun aile dostlarına attığı taciz mesajlarını yakaladı. Uzun yıllar eşi tarafından aldatılan Z.U. bir gün eşinin sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve kendi fotoğraflarını orada paylaştığını gördü. Z.U, “Cinsel anlamda sapkındı. Beni sürekli cinsel birlikteliğe zorluyordu. Eve başka bir kadın bile getirdi. Hayır dedikçe dayak yedim. İnternetten swinger (eş değiştirme) sitelerine üye olmuş. Beni zorla oralarda tanıştığı çiftlerle görüştürmek istedi. Döve döve 3 kez götürdü” dedi. Bu olaylardan sonra eşinden ayrılmak isteyen Z.U. ailesinden destek göremediğini, ailesinin E.U.’dan korktuğunu ve çocuklarıyla sokakta kalmamak için katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Çocuklarının da uzun yıllar şiddete maruz kaldığını anlatan Z.U, “Birkaç gün okula gitmediği için kızımın sırtında badana sopası kırdı. Oğlumun kafasına sürahi attı. Defalarca öldüresiye dövdü. Ergenlik çağındaki oğlumu devamsızlık yaptığı ve kantine borçlandığı için evden kovdu. Onu eve almak için sürekli dayak yedim. Sonra bir kavgaya karışmış, hapse girdi. Oğlumun da hayatını kararttı” dedi.

Z.U, 2017 yılında sedef hastalığı için gittiği doktordan Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı öğrendi. Ağır şiddeti gördüğü bir gecenin sabahında 183’ü aradı: “Hazırlandık. Çocuklarıma ‘sığınma evine gidiyoruz’ dedim. Hangi çocuk, sığınma evine gidiyoruz denildiğinde mutlu olur? Nasıl mutlu oldular anlatamam. Önce emniyete gittik, ifade verdik. Birkaç gün sonra onu içeri almışlar. Ama bir ay sonra ara mahkemede serbest bırakıldı. Birkaç ay sonra sığınma evinden ayrıldık. İş bulmuştum. Ama bizi buldu. ‘Oğlunu hapisten çıkaracağım, her şey düzelecek’ dedi. Çocukları kullanarak beni kandırdı. Eve döndük ama 2 ay sürdü”. Z.U, eve döndükten sonra yaşadıkları korkunç olayı şu sözlerle anlattı: “Bir gün küçük kızımın okulu için bir şeyler lazım oldu, kırtasiyeye gittik. 12 yaşındaki ortanca kızım da babasıyla evde kalmıştı. Ertesi sabah kızım yanıma geldi. ‘Anne sana bir şey söyleyeceğim ama babamdan korkuyorum’ dedi. Meğer biz evden gidince kızımı istismar etmiş. Gece de ben uyuduktan sonra gizlice odalarına girmiş. Kızım sabah bana anlatmaya başlayınca dondum kaldım.”

ÇOCUKLARIMIN GÖZYAŞININ BEDELİNİ ÖDESİN

Olayı öğrendikten sonra eşini öldürmek istediğini söyleyen Z.U, “O sırada içeride uyuyordu. Mutfağa 3 kere gittim geldim. Et bıçağımız vardı. Şeytan dedi ki öldür gitsin. O an düşünürken bir aile dostumuza yazdım. O da bir avukat arkadaşını aradı. Hemen çocukları aldım, ağlaya ağlaya savcılığa gittik. Ocak ayıydı. Tekrar sığınma evine gittik. Bu olaydan sonra oğluma da sordum sana bir şey yaptı mı diye. Yok dedi ama mahkemede tanık olmak istedi. Benim çocuklarımın akıttığı her gözyaşının bedelini ödesin.”

 

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
İstanbul'un yanıbaşında etkili oldu: 15 dakika yetti
Tam o an
Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı