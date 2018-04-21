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    İğrenç adam! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

    DHA
    21.04.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.’nin (15) jandarmaya gönderdiği mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğunu yazdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y. ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

    Mevlana Mahallesi’nde oturan L.Y.’nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.’nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

    Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y.’nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı.

    Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.’nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

     

    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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