İğne yaptırmak orucu bozar mı?
Mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber orucu bozan durumlar da gündeme gelmeye başladı. Özellikle rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, oruçlu iken iğne yaptırmanın orucu bozup bozmadığını merak edip, bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, iğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgileri doğrultusunda merak edilen sorunun yanıtı.
2019 ramazan ayını karşılamamıza kısa bir süre kala vatandaşların da orucu bozan durumlarla ilgili araştırmaları başladı. En fazla araştırılan konulardan birini de iğne yaptırmanın orucu bozup bozmadığı oluşturuyor. Peki, iğne orucu bozuyor mu? İşte, Diyanet'in o soru ile ilgili verdiği yanıt;
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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