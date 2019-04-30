İğne ve serum orucu bozar mı?
Orucu bozan durumlar Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi, merak edilen konulardan biri de iğne ve serum konusu oldu. Sağlık sorunları nedeniyle iğne yaptırmak zorunda olan vatandaşlar, bu durumun orucu etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Peki, iğne ve serum orucu bozar mı?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, bu durumlar arasında iğne yaptırmak ve serum taktırmak var mı? Diyanet’in “iğne ve serum orucu bozar mı?” sorusuna verdiği yanıtı derledik:
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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