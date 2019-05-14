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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

İğne olmak oruç bozar mı? Serum vurulmak orucu etkiler mi?

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İğne olmak oruç bozar mı? Serum vurulmak orucu etkiler mi?

İğne vurulmak ve serum takılmak orucu bozar mı soruları, Ramazan ayı içerisinde birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. İğne vurulunca oruç ibadetinin etkilenip etkilenmediği konusunda bilgi edinecek olan vatandaşlar, buna göre hareket edecek. Peki, serum ya da iğne vurulunca oruç ibadeti etkilenecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İğne vurulunca oruç ibadeti etkilenir mi sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Rahatsızlıkları dolayısıyla iğne ya da serum vurulmak zorunda olan vatandaşlar, Diyanet'in bu konuda verdiği icazeti merak ediyor. Peki, iğne olmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İĞNE OLMAK VE SERUM VURULMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

 

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