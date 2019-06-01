Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit
Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.
Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.
Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı
Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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