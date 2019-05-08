Iğdır’da oruç saat kaçta açılacak? İşte, 8 Mayıs tarihli iftar saatleri
Ramazanın üçüncü gününde oruç ibadetini Iğdır’da gerçekleştiren vatandaşlar, iftar saatini merak etmeye başladı. Hem oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen hem de iftar hazırlıklarını yapan Iğdırlılar, 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Iğdır’da oruç saat kaçta açılacak? Aşağıdaki tablodan Iğdır’a ait iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
Iğdır iftar vakti, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte daha sık araştırılmaya başlandı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Iğdırlılar, ramazanın üçüncü gününde ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, Iğdır’da iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Iğdır’da iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|03:10
|19:11
|20:44
|4
|09.05.2019
|03:09
|19:12
|20:45
|5
|10.05.2019
|03:07
|19:13
|20:46
|6
|11.05.2019
|03:05
|19:14
|20:48
|7
|12.05.2019
|03:04
|19:15
|20:49
|8
|13.05.2019
|03:02
|19:16
|20:51
|9
|14.05.2019
|03:01
|19:17
|20:52
|10
|15.05.2019
|02:59
|19:18
|20:54
|11
|16.05.2019
|02:58
|19:19
|20:55
|12
|17.05.2019
|02:57
|19:20
|20:56
|13
|18.05.2019
|02:55
|19:21
|20:58
|14
|19.05.2019
|02:54
|19:22
|20:59
|15
|20.05.2019
|02:53
|19:23
|21:01
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