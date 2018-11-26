Iğdır'da karakola hain saldırı!
Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir asker bacağından yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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