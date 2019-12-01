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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan AYDIN/IĞDIR (DHA)
01.12.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Iğdır Valiliği'nden yerel gazete sahibine saldırıya ilişkin açıklama

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Iğdır Valiliği'nden yerel gazete sahibine saldırıya ilişkin açıklama

Iğdır Valiliği, yerel gazete sahibi Metin Işık'ın uğradığı saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olaya karışan 4 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada, konunun titizlikle takip edildiği bildirdi.

Topçular Mahallesi, Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yerel gazete sahibi Metin Işık, camide namaz kıldıktan sonra evine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Işık'ın önü elleri sopalı grup tarafından kesildi. Sopa ve yumruklarla Metin Işık'ı döven saldırganlar kaçtı. Yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından polis merkezine giden Metin Işık, saldırganlardan şikayetçi oldu.

VALİLİK: 4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Iğdır Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"27 Kasım 2019 günü saat 17.20 sıralarında ilimiz Bağlar Mahallesi'nde bulunan Hacı Hacer Camii önünde meydana gelen olayla ilgili olarak, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 5 kişilik bir grup tarafından (M.I) isimli şahsın darp edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine emniyet birimlerimizce failler kısa sürede tespit edilerek, Savcılık talimatı ile dördünün polis merkezince ilk ifadeleri alınmış, diğer şüpheliye de ulaşılarak il dışında olduğu tespit edilmiştir. İlimizde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan (M.I) isimli şahsa yönelik yapılan saldırıda olaya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, kolluk kuvvetlerimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

Iğdır Valiliğinden yerel gazete sahibine saldırıya ilişkin açıklama



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