Iğdır'da bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır'da bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler
GeriGündem Iğdır'da bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
30.06.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Iğdır'da bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iğdır'da bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilenen kayısı fosili olduğu belirtilen bulgu, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, bu bulgu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Geçen yıl Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede arkeolojik çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan bir bulgunun 'kayısı fosili' olduğu öne sürüldü. Bulgu, kentte bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilendi.

Iğdırda bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Bu bulgunun karbon yaşının tespiti için Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, bilim insanlarını kente davet etti. Yıllardır Iğdır ve Malatya arasında kayısı yarışı olduğunu belirten Belediye Başkanı Akkuş, "Biz şunu iddia ediyoruz, bilim insanları da gelsin, araştırsın elimizde bulunan fosilin kayısının ana vatanının Iğdır olduğunu ispatlamaktadır. Bu kayısı Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi ve eski adı Sultanabant olan yerleşim yerinde bulunmuştur. Bu fosilin araştırılıp kayısının ana vatanın Iğdır olduğunun bilim insanları tarafından tescil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Iğdırda bulundu... Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Bulguyu bulanlar arasında olduğunu belirten Belediye Meclis Üyesi Yusuf Abay ise şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Erhacı köyündeki ören yerleriyle ilgi bir çalışma yapmak üzer bir ekip geldi. Bölgede çalışma yapan ekibe ben de rehberlik yaptım. Çalışma sırasında bulduğumuz bu kayısı fosilinin önce taş olduğunu düşündük, daha sonra yaptığımız incelemede kayısı fosili olduğunu anladık. Ben bir kimyagerim. Bunun karbon yaşı tespit edilirse, kaç yıllık olduğu ortaya çıkar."

Ziyaretçiler, kayısı fosili olduğu iddia edilen bulguyla bol bol fotoğraf çektirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu: Öyle salladım aşağıya...
Nefes kesen anlar! Kocaeli'de başladı İstanbul'da sona erdi
Düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ikiye bölündü...
Meteoroloji’den korkutan açıklama! Dolu, fırtına ve hortum…