Iğdır, Ahlat sürprizi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Beka beka diyor ya arkadaşlar, bizi attığı için ne sayın Bahçeli’nin koltuğunun bekası tehlikededir ne de sayın Erdoğan’ın saydığım illeri belediye seçimlerinde kaybettiği takdirde cumhurbaşkanı olarak onun da koltuk bekası tehlikededir. Iğdır ve Ahlat’ta, biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarına sesleniyorum. Tek aday çıkarın destekleyelim” dedi.
Partisinin genel merkezinde Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesinin 96. yılı konulu programa katılan Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmalara, “Mesele bizim açımızdan kapanmıştır” sözleriyle nokta koyan Akşener, özetle şunları söyledi:
YILDIRIM’A TEŞEKKÜR EDERİZ
(HDP ile işbirliği iddiası) İYİ Parti’nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz. HDP ile ahbaplığı ben hiç yapmadım. Abdullah Öcalan ile yani bebek katiliyle ailesinin çok yakın zamanda görüştürüldüğünü ama kamuoyuyla paylaşılmadığını biliyoruz. İstanbul’da 12.6 civarında HDP’nin oyu var bütün mesele AK Parti’nin İstanbul’u kaybetmemek için HDP oylarına talip olması. Yanlış bir şey değil, bu oylara talip olunabilir. Ama bir taraftan oyuna talip olduğunuz bir siyasi partiyi başkaları üzerinden şeytanlaştırmak en basit tanımıyla ahlaksız bir tavırdır.
m (Binali Yıldırım’ın istifası) Kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti’nin bu konuda koyduğu incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu.”
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