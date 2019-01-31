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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Iğdır, Ahlat sürprizi

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Iğdır, Ahlat sürprizi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Beka beka diyor ya arkadaşlar, bizi attığı için ne sayın Bahçeli’nin koltuğunun bekası tehlikededir ne de sayın Erdoğan’ın saydığım illeri belediye seçimlerinde kaybettiği takdirde cumhurbaşkanı olarak onun da koltuk bekası tehlikededir. Iğdır ve Ahlat’ta, biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarına sesleniyorum. Tek aday çıkarın destekleyelim” dedi.

Partisinin genel merkezinde Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesinin 96. yılı konulu programa katılan Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmalara, “Mesele bizim açımızdan kapanmıştır” sözleriyle nokta koyan Akşener, özetle şunları söyledi:

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR EDERİZ

(HDP ile işbirliği iddiası) İYİ Parti’nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz. HDP ile ahbaplığı ben hiç yapmadım. Abdullah Öcalan ile yani bebek katiliyle ailesinin çok yakın zamanda görüştürüldüğünü ama kamuoyuyla paylaşılmadığını biliyoruz. İstanbul’da 12.6 civarında HDP’nin oyu var bütün mesele AK Parti’nin İstanbul’u kaybetmemek için HDP oylarına talip olması. Yanlış bir şey değil, bu oylara talip olunabilir. Ama bir taraftan oyuna talip olduğunuz bir siyasi partiyi başkaları üzerinden şeytanlaştırmak en basit tanımıyla ahlaksız bir tavırdır.

m (Binali Yıldırım’ın istifası) Kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti’nin bu konuda koyduğu incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu.” 

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