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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

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İGDAŞ'tan kombi ve baca temizliği uyarısı

İGDAŞ, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için kombi, şofben, baca ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, havalar soğumadan önce doğalgaz kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Havaların soğumasıyla birlikte baca temizliği, şofben, kombi ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için baca ve kombi bakımlarının önemine işaret edildi.

Güvenli ve doğru doğalgaz kullanım ögelerinin canlandırıldığı ve abonelerinin farkındalığını arttırmak için oluşturulan İGDAŞ Simülasyon Evi'nde bilgi veren kurum yetkilisi Makine Mühendisi Sabri Doğan, bakım, kontrol ve doğru kullanım konularına dikkati çekti.

Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için İGDAŞ'ın abonelerine ön koşul olarak sunduğu mevzuatın dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, tesisatlara yetkililer dışında müdahale edilmemesi ve İGDAŞ'ın tesisatı kontrol edip gaz kullanılmasına onay verdiği andaki şartların korunması gerektiğini söyledi.

"MENFEZLERİ KAPATMAYIN"

Kış dönemlerinin yaklaşmasıyla kombilere binen yükün arttığını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Yetkili servislerce cihazlara mutlaka bakım yapılmalı. İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş firmalarca bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması, oluşabilecek tehlikeleri bertaraf edecektir. Sıklıkla soğuk hava, ses ve toz şikayetleriyle menfezler kapatılıyor, menfezleri kapatmayın. Menfezler güvenlik açısından çok önemli. Ayrıca cihazların yanması için gerekli oksijenin içeri girmesini sağlayarak enerji tasarrufu imkanı sunuyor."

Yatak odaları ve banyolara bacalı cihaz yerleştirmenin mevzuata göre yasak olduğunu anımsatan Doğan, bu cihazların bulunduğu odalarda uyumanın büyük tehlike arz ettiğini bildirdi.

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