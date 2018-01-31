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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

İGDAŞ saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İGDAŞ 2020 çalışma saatleri

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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, (İGDAŞ) çalışma saatleri İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle İGDAŞ'ın açılış ve kapanış saatlerini sorguluyor. Peki, İGDAŞ saat kaçta açılıyor? İGDAŞ çalışma saatleri nasıl?

İGDAŞ ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İGDAŞ’ın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İGDAŞ 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, kısaca İGDAŞ, 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul’un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy’de vermeye başlamıştır.

İGDAŞ saat kaçta açılıyor/kapanıyor İGDAŞ 2020 çalışma saatleri

İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ, 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri açıktır. Pazar günleri bütün şubeleri kapalıdır.

İGDAŞ saat kaçta açılıyor/kapanıyor İGDAŞ 2020 çalışma saatleri

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, +90 212 499 11 11 numaralı telefon, +90 212 499 11 66 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.
Doğalgaz acil: 187
Çağrı Merkezi: 153 veya 0212 153 00 00

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