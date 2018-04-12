İGDAŞ fatura sorgulama nasıl yapılır?

İGDAŞ fatura sorgulama işleminin detayları merak ediliyor. Soğuk havalarda yakılan doğalgaz faturasının ne kadar geldiği vatandaşlar için oldukça önemli. Bütçelerini ona göre ayarlayan vatandaşlar doğalgaz faturasının ne kadar geldiğini hesaplamaya çalışıyorlar. Peki, İGDAŞ fatura sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İGDAŞ FATURA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İGDAŞ borç sorgulama için öncelikle İGDAŞ resmi internet sitesi olan www.igdas.com.tr adresine giriş yapın. Daha sonra bu site içerisinde sağ üst kısımda "Online İşlemler" bölümüne tıklayın. Buraya tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfadan 'gizlilik bildirimini okudum kabul ediyorum' kısmını işaretleyip onaylayın. Daha sonra sayfanın sol tarafında seçenekler kısmını göreceksiniz. Bu seçenekler bölümünden Online Fatura İşlemleri yazısına tıklayınca karşınıza seçenekler çıkacaktır. Bu seçeneklerden Fatura Sorgulama ve Ödeme olanını seçin. Kullanıcı ismi ve şifrenizle siteye giriş yapın, eğer üye değilseniz hemen üye olabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizden tesisat no ve daire no istenir. Bunlar faturanızın üzerinde yazar. Bu bilgileri yazıp borcunuzu online olarak sorgulayabilirsiniz.

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