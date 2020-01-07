İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, “Değerli yolcularımız, İstanbul Havalimanı’nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz” duyurusunu yaptı.