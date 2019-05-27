İftara ne kadar kaldı? 27 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri
Mübarek Ramazan ayının son haftasına giren vatandaşlar, bugün tuttukları oruçlarını saat kaçta açacaklarını araştırıyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, saat sorgulamalarına hız veren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar saat kaçta?
Akşam ezanı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte, iftara yönelik hazırlıklar başladı. Bugün iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, internetten yaptıkları araştırmalarla 27 Mayıs 2019 iftar saatlerini sorguluyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana il il iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:32'de, Ankara'da 20:14'de, İzmir'de 20:32'de Bursa'da 20:29'da Adana'da ise 19:55'de iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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