İftara kaç saat kaldı? İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, iftar saatine yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Bulundukları illerde akşam ezanının kaçta okunduğunu ve iftara kalan süreyi merak eden vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı 2019 ramazan imsakiye bilgilerine göre iftar saatlerini sorguluyor. Peki, iftara kaç saat kaldı? İftar bugün saat kaçta yapılacak?
İftar saatine kısa bir süre kala, iftara yönelik hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, iftar saati sorgulamalarına yoğunluk verdi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar, bugüne ait iftar saatlerini sorguluyor. İşte, 20 Mayıs 2019 il il iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre bugün oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul'da 20:26'da Ankara'da 20:07'de İzmir'de 20:26'da, Bursa'da 20:23'te Adana'da ise 19:50'de iftarlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir.
İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
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