İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri
İftar vaktine ne kadar kaldı sorusu, sofralara hazırlık ve davet planlarına yön vermek isteyen yüz binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İftar saatleri konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, Diyanet'in Ramazan 2019'a özel hazırladığı imsakiye bilgilerini kontrol etmek istiyor. İşte, iftar saatleri ve bazı illerin haftalık imsakiye bilgileri konusunda detaylı bilgiler
Ramazan ayının ikinci İftarını açmaya hazırlanan milyonlarca Müslüman, illerindeki iftar saatleri konusunda bilgi edinmek adına internet üzerinden imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. 'İftara ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, Diyanet'in bu hususta imsakiye bilgilerini ulaşma adına araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, iftara ne kadar kaldı? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler
TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ
Ramazan'ın ikinci gününde iftar saatleri tüm illerde şu şekilde olacak;
İstanbul'da 7 Mayıs Salı günü iftar saat 20.13'te açılacak. Ankara'da iftar saati 19.55 olacak. İzmir'de 20.15, Adana'da 19.39, Bursa'da 20.11, Antalya'da ise 19.57'de iftar açılacak.
Diğer illerin iftar saatlerini aşağıdaki görsele tıklayarak haftalık ve aylık imsakiye bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.
ADANA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:01
|19:38
|21:04*
|2
|07.05.2019
|03:59
|19:39
|21:05
|3
|08.05.2019
|03:58
|19:40
|21:06
|4
|09.05.2019
|03:56
|19:41
|21:08
|5
|10.05.2019
|03:55
|19:42
|21:09
|6
|11.05.2019
|03:54
|19:42
|21:10
|7
|12.05.2019
|03:52
|19:43
|21:11
ANTALYA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:20
|19:56
|21:22*
|2
|07.05.2019
|04:18
|19:57
|21:23
|3
|08.05.2019
|04:17
|19:58
|21:24
|4
|09.05.2019
|04:16
|19:59
|21:26
|5
|10.05.2019
|04:14
|20:00
|21:27
|6
|11.05.2019
|04:13
|20:01
|21:28
|7
|12.05.2019
|04:11
|20:02
|21:29
ANKARA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|03:58
|19:54
|21:26*
|2
|07.05.2019
|03:57
|19:55
|21:27
|3
|08.05.2019
|03:55
|19:56
|21:28
|4
|09.05.2019
|03:53
|19:57
|21:30
|5
|10.05.2019
|03:52
|19:58
|21:31
|6
|11.05.2019
|03:50
|19:59
|21:33
|7
|12.05.2019
|03:49
|20:00
|21:34
BURSA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:12
|20:10
|21:42*
|2
|07.05.2019
|04:11
|20:11
|21:43
|3
|08.05.2019
|04:09
|20:12
|21:45
|4
|09.05.2019
|04:07
|20:13
|21:46
|5
|10.05.2019
|04:06
|20:14
|21:48
|6
|11.05.2019
|04:04
|20:15
|21:49
|7
|12.05.2019
|04:03
|20:16
|21:51
İSTANBUL'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:09
|20:12
|21:46*
|2
|07.05.2019
|04:07
|20:13
|21:47
|3
|08.05.2019
|04:05
|20:14
|21:49
|4
|09.05.2019
|04:03
|20:15
|21:51
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12.05.2019
|03:58
|20:18
|21:55
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslama göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
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