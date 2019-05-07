İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri
GeriGündem İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri

İftar vaktine ne kadar kaldı sorusu, sofralara hazırlık ve davet planlarına yön vermek isteyen yüz binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İftar saatleri konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, Diyanet'in Ramazan 2019'a özel hazırladığı imsakiye bilgilerini kontrol etmek istiyor. İşte, iftar saatleri ve bazı illerin haftalık imsakiye bilgileri konusunda detaylı bilgiler

Ramazan ayının ikinci İftarını açmaya hazırlanan milyonlarca Müslüman, illerindeki iftar saatleri konusunda bilgi edinmek adına internet üzerinden imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. 'İftara ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, Diyanet'in bu hususta imsakiye bilgilerini ulaşma adına araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, iftara ne kadar kaldı? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler

TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ 

Ramazan'ın ikinci gününde iftar saatleri tüm illerde şu şekilde olacak;

İstanbul'da 7 Mayıs Salı günü iftar saat 20.13'te açılacak. Ankara'da iftar saati 19.55 olacak. İzmir'de 20.15, Adana'da 19.39,  Bursa'da 20.11, Antalya'da ise 19.57'de iftar açılacak.

Diğer illerin iftar saatlerini aşağıdaki görsele tıklayarak haftalık ve aylık imsakiye bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.

İftar saatleri ve tüm illerin haftalık imsakiye bilgileri

ADANA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:0119:3821:04*
207.05.201903:5919:3921:05
308.05.201903:5819:4021:06
409.05.201903:5619:4121:08
510.05.201903:5519:4221:09
611.05.201903:5419:4221:10
712.05.201903:5219:4321:11

ANTALYA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:2019:5621:22*
207.05.201904:1819:5721:23
308.05.201904:1719:5821:24
409.05.201904:1619:5921:26
510.05.201904:1420:0021:27
611.05.201904:1320:0121:28
712.05.201904:1120:0221:29

ANKARA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201903:5819:5421:26*
207.05.201903:5719:5521:27
308.05.201903:5519:5621:28
409.05.201903:5319:5721:30
510.05.201903:5219:5821:31
611.05.201903:5019:5921:33
712.05.201903:4920:0021:34


BURSA'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:1220:1021:42*
207.05.201904:1120:1121:43
308.05.201904:0920:1221:45
409.05.201904:0720:1321:46
510.05.201904:0620:1421:48
611.05.201904:0420:1521:49
712.05.201904:0320:1621:51

İSTANBUL'DA İLK HAFTANIN İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:0920:1221:46*
207.05.201904:0720:1321:47
308.05.201904:0520:1421:49
409.05.201904:0320:1521:51
510.05.201904:0220:1621:52
611.05.201904:0020:1721:54
712.05.201903:5820:1821:55

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslama göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız Binali Yıldırım

Bakanlık duyurdu: Vali Yerlikaya başkan vekili olarak görevlendirildi

'Yeni bir çözüm süreci yok'

YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama