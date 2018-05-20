İftar saatleri İstanbul, Ankara ve tüm iller - İftara ne kadar kaldı?

İftar saatleri hakkında dakika detaylarını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Diyanet'in verdiği bilgilere göre İstanbul ve Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? İşte, iftara ne kadar kaldı sorularını yönelten Müslümanlar için Ankara, İstanbul iftar saatleri bilgisi ve detaylı bilgiler

İFTAR SAATLERİ 2018

İftara ne kadar kaldı sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. İşte, Ramazan ayının 5. gününe özel iftar saatleri bilgisi (İlinizin iftar saatini görüntülemek için linke tıkladıktan sonra seçim yapmayı unutmayınız);

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İFTARDAN SONRA SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, iftar ve sahur hazırlıkları yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl beslenmeli konusunda tavsiyelerde bulundu.



Ramazan’da iftar ve sahurda ne yapmalı, nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli gibi soruların yanıtını veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu,



"Yaklaşık 17 saat aç kalan vücut iftarda hem fiziksel hem de ruhsal açlığını gidermek ister. Unutulmamalıdır ki normal zamanda vücudumuzun ne kadar besine ihtiyacı varsa Ramazan’da da bu miktar aynıdır. Beslenme ipuçları olarak; orucu 1 su bardağı ılık suyla açıp, 1 veya 2 adet hurma yenilebilir. Ardından çorba içilip 10-15 dakika dinlenilmelidir. Çorba olarak yoğurtlu ve soğuk çorbalar hem yaz günlerinin sıcağından kurtulmak hem de gün içinde aç kalan vücudun ihtiyacını karşılamak için tüketilebilir. Daha sonra ana yemeğe geçilip yanında mutlaka az yağlı süt ürünleri (yoğurt, cacık, ayran gibi) ve yağsız, bol yeşillikli salata olmalıdır. Komposto şekersiz tüketilmelidir. Ana yemeklerde kızartmalar, ağır, yağlı yiyecekler tercih edilmemeli, ızgara, haşlama, buğulama şeklinde pişirilmiş sebze ağırlıklı yemekler tercih edilmelidir.



Ramazan’ın simgelerinden olan pide ise; orta boy pidenin sekizde birinin 1 dilim ekmeğe tekabül ettiği unutulmamalı, haftada iki gün pide tercih edip kalan günlerde tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir. Çünkü oruçla birlikte değişen beslenmemiz kabızlığa sebep olmaktadır. İftardan 30-45 dk sonra orta tempoda yürüyüş yapılmalı, yavaşlayan metabolizma harekete geçirilmelidir" dedi.

Özellikle Ramazan'da bol su tüketmenin önemine değinen Mutlu, "İftarla sahur arasında 2-2.5 litre su içilmeli, çay, kahve çok tüketilmemelidir. Çay, kahve suyun yerini tutmadığı gibi idrarla su atımına da sebep olur. İftar ve sahurun haricinde 2 ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünlerde meyve, yoğurt, süt en iyi seçeneklerdir. 1 su bardağı maden sulu ayran da gün içerisinde terle kaybedilen mineralleri geri almak için güzel bir alternatiftir. Şerbetli, hamur işi tatlıların yerine haftanın 1-2 günü az şekerle hazırlanmış sütlü, meyveli tatlılar veya 2-3 top dondurma tüketilebilir. Sahurda ise; protein ağırlıklı kahvaltılıklar sizi gün boyu dinç tutar. Yumurta, az yağlı peynir, yeşillikler, tam tahıllı ekmekler, ceviz sahurun en iyi seçenekleridir. Pratik bir öğün tercih etmek isteyenler ise az yağlı süt, yulaf ezmesi ve taze meyvelerle hazırlanmış bir kahvaltı önerilebilir" diye konuştu.

İFTARLARIN VAZGEÇİLMEZİ HURMA İÇİN 5 YILDA 143 MİLYON DOLAR HARCANDI

Türkiye, ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın ithalatı için son 5 yılda 143 milyon 329 bin dolar harcadı.



AA muhabirinin Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2013'te 17 bin 921 ton, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton olmak üzere 5 yılda toplam 127 bin 936 ton hurma ithal etti.



Hurma ithalatına 2013-2017 döneminde 143 milyon 329 bin dolar ödendi.



Geçen yıl sofralarda 13 farklı ülkeden hurma yer alırken, 51 milyon 309 bin dolarlık ithalatın yüzde 91,7’si Suudi Arabistan, İsrail, İran, Tunus ve Filistin'den karşılandı.



Suudi Arabistan, 2017’de Türkiye'nin hurma ithalatında değer bakımından ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi İsrail ve İran takip etti. Suudi Arabistan’a hurma için 13 milyon 972 bin dolar ödendi. İsrail’den 11 milyon 913 bin dolarlık hurma ithal edilirken, İran’dan da 11 milyon 446 bin dolarlık alındı.



Filistin, Türkiye'nin hurma ithalatında hem değer ve hem de miktar bakımından beşinci sırada yer aldı. Filistin'e 863 ton hurmaya karşılık 4 milyon 232 bin dolar ödendi.