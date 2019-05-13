İftar saati İstanbul Ankara ve tüm Türkiye'de kaçta olacak?
İftara saati İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde merak edilmeye devam ediyor. Yaz aylarına girilmesi dolayısıyla havanın her geçen gün daha geç saatte kararması, iftar saatlerinin de birkaç dakika illeri gitmesiyle sonuçlanıyor. Peki, bugün iftar saat kaçta açılacak? İşte, 13 Mayıs Ankara, İstanbul iftar saati ve birçok ilin iftar vaktine dair bilgiler
Bugün iftar saat kaçta açılacak sorusu, oruç ibadetini yerine getirecek olan birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. İftar saati bilgisine göre sofraları kuracak ya da davetli olduğu yere doğru harekete geçecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesi üzerinden bilgi almak istiyor. İşte, iftar saatleri ve detaylı bilgiler
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
İllerin iftar saatlerini imsakiye bilgileri ile yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.00, İstanbul'da 20.16, İzmir'de 20.19, Adana'da 19.43, Bursa'da 20.16, Antalya'da 20.02'de açılacak.
Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|8
|13 Mayıs
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14 Mayıs
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15 Mayıs
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16 Mayıs
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17 Mayıs
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18 Mayıs
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19 Mayıs
|03:48
|20:25
|22:05
|15
|20 Mayıs
|03:46
|20:26
|22:07
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|8
|13 Mayıs
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14 Mayıs
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15 Mayıs
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16 Mayıs
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17 Mayıs
|03:41
|20:05
|21:41
|13
|18 Mayıs
|03:40
|20:06
|21:43
|14
|19 Mayıs
|03:39
|20:07
|21:44
|15
|20 Mayıs
|03:37
|20:07
|21:45
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|8
|13 Mayıs
|04:17
|20:20
|21:51
|9
|14 Mayıs
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 Mayıs
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 Mayıs
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 Mayıs
|04:12
|20:24
|21:57
|13
|18 Mayıs
|04:11
|20:25
|21:58
|14
|19 Mayıs
|04:09
|20:26
|21:59
|15
|20 Mayıs
|04:08
|20:26
|22:00
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