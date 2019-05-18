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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

İftar saat kaçta yapılacak? Tüm iller ve İstanbul Ankara iftar saati

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İftar saat kaçta yapılacak? Tüm iller ve İstanbul Ankara iftar saati

İftar saati, Ramazan ayının 13'ncü gününde tüm illerde araştırılmaya başlandı. Sofralara hazırlık ve davet planlarına yön vermek isteyen yüz binlerce vatandaş, illerindeki iftar saati için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o detaylar

Diyanet'in Ramazan 2019'a özel hazırladığı imsakiye bilgileri üzerinden iftar saati bilgilerini edinmek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İşte, Ankara ve İstanbul dışında tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler

TÜM İLLERİN İFTAR SAATİ

Aşağıdaki imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 imsakiyesinden alınmıştır. İftar saatleri hakkında detaylı bilgileri ve diğer illeri görüntülemek için lütfen imsakiyelerin üzerine ya da aşağıdaki banda tıklayınız.

İftar saat kaçta yapılacak Tüm iller ve İstanbul Ankara iftar saati

İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1318.05.201903:4920:2422:04
1419.05.201903:4820:2522:05
1520.05.201903:4620:2622:07
1621.05.201903:4520:2722:08
1722.05.201903:4420:2822:10


ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1318.05.201903:4020:0621:43
1419.05.201903:3920:0721:44
1520.05.201903:3720:0721:45
1621.05.201903:3620:0821:47
1722.05.201903:3520:0921:48

İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1318.05.201904:1120:2521:58
1419.05.201904:0920:2621:59
1520.05.201904:0820:2622:00
1621.05.201904:0720:2722:02
1722.05.201904:0620:2822:03

 

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