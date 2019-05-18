İftar saat kaçta yapılacak? Tüm iller ve İstanbul Ankara iftar saati
İftar saati, Ramazan ayının 13'ncü gününde tüm illerde araştırılmaya başlandı. Sofralara hazırlık ve davet planlarına yön vermek isteyen yüz binlerce vatandaş, illerindeki iftar saati için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o detaylar
Diyanet'in Ramazan 2019'a özel hazırladığı imsakiye bilgileri üzerinden iftar saati bilgilerini edinmek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İşte, Ankara ve İstanbul dışında tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler
TÜM İLLERİN İFTAR SAATİ
Aşağıdaki imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 imsakiyesinden alınmıştır. İftar saatleri hakkında detaylı bilgileri ve diğer illeri görüntülemek için lütfen imsakiyelerin üzerine ya da aşağıdaki banda tıklayınız.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle