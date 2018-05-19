İftar menüsü (tarifleriyle)… Tatlıda revani tarifi var

30 gün süren Ramazan boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. Özellikle misafir ağırlayacağımız günlerde pratik bir o kadar da iftar menüleri önem kazanıyor. Çorba, ana yemek, salat ve tatlıdan oluşan iftar menüleri derlemeye devam ediyoruz. Dilerseniz Ramazan sayfamızdan tek tek yemek tariflerine bakarak kendi iftar menünüzü oluşturabilirsiniz.



MERCİMEK ÇORBASI



Sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbası, çorbalarda farklı tatlara açık olmayan veya risk almak istemeyenler için kurtarıcı oluyor. İçerisine havuç, kabak veya domates de eklenebilen mercimek çorbasının lezzetini limon ve kırmızı biberle katlayabilirsiniz.

İZMİR KÖFTE



İzmir'in güzel lezzetlerinden salçalı soslu, biber, domates ve patates dilimleriyle fırınlanan İzmir Köfte, Türkiye’nin dört bir yanına ünün yaymış bir lezzet. Patates ve köftenin enfes buluşmasına tanık olmak için aşağıdaki linkten tarife ulaşabilirsiniz.



İzmir köftesi nasıl yapılır?



REVANİ TATLISI

Revani, Türk mutfağındaki tatlılardan biridir. Osmanlı döneminde Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi şerefine Saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle "Revani" adı verdikleri bir tatlıdır. Peki Osmanlı’dan bugüne ulaşan Revani tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyulmaz, tatlı ihtiyacını tek bir dilimiyle karşılayacağınız revani tatlısı için tarife göz atabilirsiniz.

ŞEHRİYE SALATASI

Farklı lezzetler denemek isteyenler; şehriyenin kavruk tadını çok beğeneceksiniz.. Haşlanmış mısır, kapari turşusu, ceviz gibi ürünlerle lezzetini katlayabileceğiniz şehriye salatası tarifi derledik.

Şehriye salatası nasıl yapılır?