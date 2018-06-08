İftar bugün saat kaçta? İl il iftar ve sahur vakitleri

İftar saat kaçta açılacak sorusu pek çok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Büyük bir sabırla ezan vaktinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, bugün akşam ezanının saat kaçta okunacağını ve oruçlarını ne zaman açarak iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, Ramazan'ın yirmi dördüncü gününü oruç tutarak idrak eden milyonlarca kişinin merak ettiği iftar saatleri...

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

İftar ve sahur saatleri günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden vatandaşlar, akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden iftar saatlerini araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar ve sahur saatleri...

Ramazan'ın yirmi dördüncü gününün idrak edildiği 8 Haziran’da oruç ibadetini gerçekleştiren İstanbullular orucunu 20:41 açacak. Başkent Ankara'da ise iftar 20:22'de yapılacak. İzmir'de oruç ibadetini yapan vatandaşlar da 20:40'da oruçlarını açacak. Diğer illerdeki iftar saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın ve iftar saatini sorgulamak istediğiniz ili seçin.

İL İL İFTAR SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



İL İL SAHUR SAATLERİ



2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"