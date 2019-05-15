İftar bugün saat kaçta? 15 Mayıs tarihli iftar saatleri
Ramazan ayının onuncu gününü geride bırakmamızın ardından, iftar saatleri de vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 imsakiye ve iftar saatlerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, iftar bugün saat kaçta yapılacak? İşte, il il 15 Mayıs tarihli iftar saatleri.
İftar saati bilgisine göre niyet ettikleri oruçlarını açacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının onuncu gününde, internet üzerinden iftar saatleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerini araştırıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri ve 2019 yılına ait imsakiye vakitleri.
İFTAR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Ramazan ayının onuncu gününde İstanbul'da iftar saat 20:21'de, Ankara'da saat 20:03'de, İzmir'de ise 20:22'de yapılacak. Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
İSTANBUL İÇİN İFTAR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
ANKARA İÇİN İFTAR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:39
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:41
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:43
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:07
|21:44
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
İZMİR İÇİN İFTAR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|04:13
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|17 Mayıs 2019 Cuma
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:57
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs 2019 Pazar
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|21:59
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir.
İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
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