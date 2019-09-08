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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İflas ettiren FETÖ kumpası

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
İflas ettiren FETÖ kumpası

Radyoloji uzmanı Dr. Atıf Uğurlu Kastamonu’ya dünya standartlarında bir hastane kurdu. Ancak şehirdeki özel hastanelerden biri FETÖ’cüler tarafından yönetiliyordu. Örgüt rekabet istemiyordu. Hastanenin açılışına bir hafta kala Atıf Uğurlu ile 6 doktor tutuklandı. 256 yıl hapisleri istendi, 6 yıl sonra FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı ve beraat ettiler. Geriye ise Dr. Atıf Uğurlu’nun iflas etmesi nedeniyle atıl hale gelen 100 milyon liralık hastane kaldı.

1991 yılından beri Kastamonu’daki Özel Uğurlu Hastanesi’nin sahibi olan Dr. Atıf Uğurlu, 2008’de doğup büyüdüğü şehre dünya standartlarında bir hastane kurmaya karar verdi. İsmi Uğurlu Royal Hospital olarak belirlendi. 25 bin metrekare üzerine kurulacak olan hastane, 180 yataklı ve sağlık sektöründeki son teknolojiyi de içinde barındıracaktı. İşte ne olduysa ondan sonra olmaya başladı. Çünkü kentte Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yönettiği Özel Anadolu Hastanesi vardı ve kendilerine bu ölçekte bir rakip istemiyorlardı.

ÖNCE ORTAK OLMAK İSTEDİLER

İflas ettiren FETÖ kumpası

Dr. Atıf Uğurlu’nun iddiasına göre, önce yapılacak olan hastaneye ortak olmak istediler. Ortaklık tekliflerine gelen yanıt olumsuz olunca hastaneyi açtırmamakla tehdit ettiler. Dr. Atıf Uğurlu ciddiye almadığı bu tehditlerin ne boyutta olduğunu ancak hastanenin açılmasına sayılı günler kala Nisan 2012’de kendisiyle birlikte 6 meslektaşı tutuklandığında anladı.

TUTUKLANDILAR, İFLAS ETTİLER

Suçlamalar ağırdı, Sağlık Bakanlığı müfettişleri inceleme yapmış, SGK’yı dolandırdıklarını öne sürmüştü. Suçlamalar arasında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘rüşvet vermek ve resmi belgede sahtecilik’ de vardı, haklarında 256 yıl hapis isteniyordu. Cezaevindeki 75 günlük süreçten sonra mahkemenin tahliye kararıyla özgürlüklerine kavuştuklarında ise iflas etmişlerdi. Krediyle yapılmaya çalışılan hastanenin borçları ödenememiş iflas etmişlerdi.

İflas ettiren FETÖ kumpası

6 YIL SONRA BERAAT

Türkiye’deki FETÖ’cülerin kumpasları teker teker ortaya çıktığında Dr. Atıf Uğurlu ve arkadaşlarının da kumpas mağduru olduğu anlaşıldı. 2018’de yargılanma sonlandı. Haklarında 256 yıl hapis istenen Dr. Atıf Uğurlu ve meslektaşları beraat etti. Soruşturmayı yapan Sağlık Bakanlığı müfettişi, il emniyet müdürü, Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürü, soruşturma savcısı ve davaya bakan hâkimin FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. FETÖ’cülere ait Özel Anadolu Hastanesi’ne ise kayyım atandı. FETÖ kumpasından geriye ise atıl durumda duran 100 milyon lira yatırımla yapılan hastane kaldı. Dr. Atıf Uğurlu, hastanenin hukuki durumunun icra ve iflas masasında satışta olduğunu belirterek, “Yıllarca emek verdiğim hastanenin, bu önemli yatırımın hizmete sokulması için ortak ve işletmeci arayışı içindeyiz” dedi.

 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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