İfadeleri ortaya çıktı: Pişmanız

ODTÜ’te 7 Temmuz’daki mezuniyet töreninde 3 öğrenci, daha önce bir mizah dergisinden yayınlanan karikatürü pankarta basarak taşıdı. Pankartta yer alan karikatürün Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 öğrenci ve karikatür bulunan pankartı basan kırtasiyeci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



4’Ü TUTUKLANDI



Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler önceki gün tutuklanma talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorguları dün sabaha karşı tamamlandı. Hakimlik, ODTÜ’lü öğrenciler B.A, D.C.Y, F.E.D ve Ö.K’yı “delillerin tamamının toplanmadığı, şüphelilerin yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandığı, bu hususun kaçma şüphesine ilişkin somut olgu olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle somut dosyada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken, kırtasiye sahibi Ş.D’yi serbest bıraktı.



ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜZ



Öğrenciler hakimlik sorgusunda söz konusu pankartı mizah amaçlı hazırladıklarını anlattı. F.E.D ifadesinde söz konusu pankartı arkadaşları B.K ve D.C.Y ile birlikte hazırladıklarını anlatarak, “Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık. Olaydan dolayı çok pişman ve üzgünüz. Bundan dolayı özür dileriz. Mizahtan başka bir amacımız ve düşüncemiz yoktu. Bizi yönlendiren olmadı. Bizim pankartımız Ö.K’nın bir bağlantısı yoktur. İçimizden sadece onun arabası olduğu için arabasına koydu. Afişi üçümüz taşıdık” dedi.



İSTEĞİMİZ EĞLENMEKTİ



D.C.Y de ifadesinde, “Bu kararı alırken isteğimiz eğlenmek, mizah espri olarak bunu yapmaktı. Hazır olan bir şey olduğu için kolay olacağını düşündük. Yaptığımız tek değişiklik derginin kapağını alıp 2 metre 90 santime getirmekti. Hakaret içerdiğini düşünmeden bunu yaptık. Olaydan dolayı üzgünüm. Pişmanım” şeklinde konuştu.



AMACIMIZ HAKARET DEĞİLDİ



B.A da amaçlarının hakaret etmek olmadığını belirterek, “Hakaret edecek şekilde davrandığımızın farkında değildik. Suç unsuru içeren şekilde davrandığımızın farkında değildik. Tek amacımız mizahtı. Eğlenceli, mizah içeren bir pankart taşımak istedik. Amacımız hakaret değildi. Bu şekilde olacağını düşünseydik taşımazdık. Pişmanım, tepkilerden sonrasında düşündüğümüz gibi bir şey yapmadığımız fark ettik. Pişman olduk” dedi. Şüpheli Ö.K. ise ifadesinde, pankartla alakasının bulunmadığını, sadece arkadaşlarına ulaşım konusunda destek verdiğini söyledi.



KARİKATÜR SUÇ DEĞİL



Şüpheli öğrencilerin avukatı Faruk Çayır da öğrencilerin taşdığı pankartta suç unsuru olmadığını savunarak şunları söyledi :

“Savcılık ilk soruşturma başlattığında öğrencilerin ifadelerinin alınıp serbest bırakılması talimatı verilmişken çok geçmeden 2-3 saat sonra telefonlar ve baskılar sonucu çocukları mevcutlu olarak savcılığa getirilmesini istedi. Pankarttaki karikatür ile ilgili daha önce 2006 yılında karikatürün hakaret amacı taşımadığı ve kişilik haklarını ihlal etmediğine ilişkin Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ve Eskişehir 3. Asliye Hukuk mahkemesinin Yargıtay tarafından onanmış olan kararlarının savcılığa sunulmasına rağmen hiçbir şekilde bu kararlar dikkate alınmadı.”

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