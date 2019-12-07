İfade özgürlüğüne saldırıya indirim yok

İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin SEGBİS ile katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Ahmet Hakan’ın avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin, sanıkların ayrı ayrı en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

‘ANİ GELİŞEN BİR OLAYDIR’

Son savunması sorulan Kamuran Ergin, “Olay tarihinde Ahmet Hakan’ın yanına konuşmak amacıyla gitmiştik. Ancak kendisi bize hakaret edince böyle bir olay meydana geldi. Yahya Kemal Gezer’den de herhangi bir talimat almadım. Tamamen ani gelişen bir olaydır” iddiasında bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Ahmet Şengüler’e, “Ahmet Hakan’a yönelik kasten yaralama” suçunu işledikleri sabit olduğu için 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ahmet Hakan’ın vücudunda ağır kırık meydana gelmesi nedeniyle hapis cezasını 1/3 arttırarak sanıkları 2’şer yıl, 2’şer ay, 20’şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas’ı ayrıca Ahmet Hakan’ın şoförü Sari Demir’e ve koruması Cemal Ceyhun Kıral’a yönelik kasten yaralama suçundan 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, “mala zarar verme” suçundan 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezasına hükmetti. Bu cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme Ahmet Şengüler’i, “Sari Demir’e ve Cemal Ceyhun Kıral’a yönelik kasten yaralama suçundan toplam 10 ay 15 gün hapis cezasına, “hakaret” suçundan 3 bin 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Şengüler’e “mala zarar verme” suçundan 3 bin TL adli para cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Şengüler’e 3 yıldan 12 yıl 4 aya kadar ceza istenmişti. Diğer 6 şüphelinin ise 2 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Şengüler 26 Ocak 2016’da tahliye edilmiş ve davada tutuklu sanık kalmamıştı.

EKSİK DE OLSA ÖNEMLİ ADIMDIR

AHMET Hakan‘ın avukatı Aslı Kazan, karara ilişkin şunları söyledi: “Saldırı planlı ve organizeydi. Ancak şüphelilere yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. Bunun eksiklik olduğunu belirtmekle birlikte, alt sınırdan uzaklaşan/hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırını aşan ceza verilmesi sevindiricidir. İfade özgürlüğüne yönelik bu şekildeki fiziksel saldırıların cezasız kalmaması açısından azmettirici Gezer başta olmak üzere iyi hal indirimleri uygulanmadan ceza verilmesi önemli. Başka gazetecilere de benzer saldırılar gerçekleştirildi. Yargının bu tip suçları cezasız bırakma kültürünü terk etmesi zorunlu. Dolayısıyla verilen ceza önemli bir adımdır.”

Aslı Kazan, saldırının planlı olduğuna dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini de belirtti.