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    İETT'den İstanbullulara iyi haber! Sadece hafta sonları...

    İSTANBUL (AA)
    07.06.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    İETT'nin, doğa yürüyüşü yapmak isteyen İstanbullular için açtığı D1 ve D2 numaralı hatlar, 9 Haziran'da sefere başlayacak.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, yürüyüş hatları, sadece hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbullulara sağlıklı hayat desteğini sunmaya devam ediyor. İETT, ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen İstanbullular için D1 Polonezköy-Üsküdar/Kadıköy ve D2 Beşiktaş-Belgrad Ormanı hatlarında seferleri başlatacak ve seferler, yaz ayları boyunca hafta sonları hizmet verecek.

    D1 numaralı Polonezköy-Üsküdar/Kadıköy hattının güzergahı, Kadıköy, Numune Hastanesi, Doğancılar, Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu Evleri, Polonezköy Muhtarlık, şeklinde olacak. D2 numaralı Beşiktaş-Belgrad Ormanları hattı ise Beşiktaş İskeleden hareketle Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman ve Atatürk Arboretumu'ndan geçerek Belgrad Ormanı'na ulaşacak.

     

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    Etiketler: piknik
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