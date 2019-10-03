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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak

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İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak

İETT, resmi sitesinden, tarihinde ilk defa kadın şoför çalıştıracağını açıkladı. Adayların “İstanbul’u sevmesi “de aranan şartlardan birisi olarak dikkat çekti.

İETT Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 10 kadın şoför alacağını duyurdu. Bu uygulamanın ilk olduğunun vurgulandığı açıklamada, konuya ilişkin internet üzerinden ilan verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.

Adayların "İstanbul'u sevmesi"nin de yer aldığı ilandaki şartlar şöyle sıralandı:

- En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,

- Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümü mezunu,

- E sınıfı sürücü belgesine sahip,

- Sağlık koşulları açısından Otobüs Şoförü olarak görev almaya uygun,

- SRC ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olan,

- Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

- İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili,

- Kağıthane ve çevresinde ikamet eden,

- Güçlü iletişim becerilerine sahip,

- Sorumluluğuna verilen her model ve markadaki otobüs, minibüs, midibüs ve hizmet araçlarını kullanmak,

- Yolculara güvenilir bir şekilde hizmet vermek,

- Otobüse binen yolcuların İstanbul Kart kullanımını takip etmek,

- Zimmetinde bulunan otobüsün güvenliğinden sorumlu olmak,

- Araçlar ve görevi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine zamanında iletmek.

 

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